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عربي-دولي

بعد سنوات من التأجيل وبعيداً عن الأضواء.. رئيسة وزراء سابقة تعقد قرانها (صورة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 09:00
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بعد حوالى 5 سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا، تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص، اليوم السبت.


وأشارت وسائل إعلام الى أن الحفل أقيم في مزرعة كروم فاخرة في منطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومترا من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.
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ويعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن السابقين في البرلمان بمن فيهم خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.
 

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