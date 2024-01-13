تعليمات إسرائيلية جديدة لسكان غزة.. ما علاقة شارع الرشيد؟

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحويل موقع الممر الإنساني في قطاع غزة إلى شارع الرشيد.وقال أدرعي، في تغريدة بحسابه الرسمي في منصة "إكس": "يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة:- تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).- سيكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات بين الساعات 09:00 صباحا و16:00 عصرا.- سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في مخيم رفح حتى 14:00 ظهرا، لغرض التزود".