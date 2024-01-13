اليمن... انفجار في الحديدة وصاروخان حوثيان باتجاه البحر الأحمر

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أفادت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية" بسماع دوي انفجار في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، السبت.كما كشفت المصادر أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من الحديدة باتجاه جنوب البحر الأحمر، السبت، بينهما فاصل زمني.وكانت القيادة الوسطى الأميركية أعلنت إطلاق الحوثيين صاروخا نحو سفينة شرقي خليج عدن.وفي وقت سابق هددت جماعة الحوثي بـ"رد قوي وفعال"، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن خلال ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.