Advertisement

عربي-دولي

بعد نتائج الانتخابات في تايوان... هذا ما قالته الصين

Lebanon 24
13-01-2024 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1152155-638407648267132649.jpg
Doc-P-1152155-638407648267132649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدّدت الصين على أن "إعادة التوحيد مع تايوان حتمية"، بعد انتخاب المرشّح لاي تشينغ-تي المنتمي لحزب مؤيد للاستقلال رئيساً للجزيرة.
 
ووجّهت الصين انتقادات للرئيس المنتخب لتايوان لاي تشينغ-تي بعد فوزه السبت في الانتخابات، وتعهّدت بعدم التسامح مع أي "أنشطة انفصالية" في الجزيرة المتمعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.
Advertisement
     
وقال المتحدث باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا إن التصويت "لن يعوق التوجّه الحتمي لإعادة التوحيد مع الصين"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة.
     
وأضاف: "نحن ملتزمون بتوافق العام 1992 الذي يكرّس مبدأ الصين الواحدة ونعارض بشدة الأنشطة الانفصالية الرامية إلى استقلال تايوان وكذلك التدخل الأجنبي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2024-01-13
11:15 | 2024-01-13
10:56 | 2024-01-13
10:26 | 2024-01-13
10:20 | 2024-01-13
10:12 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24