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عربي-دولي
بايدن: سلمنا إيران رسالة بشأن الحوثيين
Lebanon 24
13-01-2024
|
10:56
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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن بلاده سلمت رسالة إلى إيران بشأن الحوثيين التي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب دافيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا".
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