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عربي-دولي

قائد القوة البرية للجيش الإيراني : سيتم ازاحة الستار عن صاروخين جديدين

Lebanon 24
13-01-2024 | 11:15
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قال قائد القوات البرية الإيرانية، كيومرث حيدري، إن طهران انتهت أخيراً من تصنيع صاروخين جديدين سيلعن عنهما قريباً.

 

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، اليوم، عن حيدري، أن الصاروخين الجديدين «حصلا على موافقة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة»، وإن الجيش يستعد لإنتاج «كميات كبيرة» منهما.

 

وزعم حيدري أن "تمرين الجيش الإيراني على الطائرات المسيرة، الذي أجري في تشرين الثاني الماضي ضمن مناورات (الاقتدار 1402) كان ناجحاً للغاية".

 

وشاركت في تلك المناورات وحدات من المشاة والمدرعات والصواريخ والمدفعية والقوات الجوية والطائرات المسيرة والقوات المحمولة جواً وقوات الحرب الإلكترونية والحرب الحديثة.

 
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وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المناورات استهدفت "التعامل مع التهديدات والتغيرات المقبلة في التنظيم القتالي للقوات البرية للجيش".

 

وأشار حيدري أيضاً إلى أن القوات البرية "ستنشر وحدات صاروخية وطائرات مسيرة ومدفعية على الحدود من أجل الحفاظ على الجاهزية وتحسينها". 

 

وقال حيدري: «بطبيعة الحال وبحلول فصل الربيع ستجري العديد من وحدات القوات البرية للجيش تدريبات، لكن لن تكون هناك مناورة ضخمة».

 

وتوعد حيدري بأن يحدث "الانتقام من حادث كرمان الإرهابي يوماً ما، وأن الأعداء سيعاقبون على أفعالهم المشينة".

( الشرق الأوسط)

 

 

 

 

 

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