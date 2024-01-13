Advertisement

عربي-دولي

مسؤول مصري يعلق على التصريحات الإسرائيلية حول معبر فيلادلفيا

Lebanon 24
13-01-2024 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1152173-638407685348441702.jpg
Doc-P-1152173-638407685348441702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق مسؤول مصري على التصريحات الإسرائيلية بخصوص التنسيق مع مصر حول معبر فيلادلفيا بالنفي.
وأفادت قناة "سكاي نيوز" أن مسؤولاً مصرياً نفى ما تناولته وسائل إعلام عالمية، السبت، عن وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا".
Advertisement
ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومتراً.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها، السبت، إن إسرائيل أبلغت مصر عن خطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا قريباً.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر أنها "تخطط لعملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر".



المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:15 | 2024-01-13
13:00 | 2024-01-13
12:35 | 2024-01-13
12:20 | 2024-01-13
12:06 | 2024-01-13
12:05 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24