مسؤول مصري يعلق على التصريحات الإسرائيلية حول معبر فيلادلفيا

علّق مسؤول مصري على التصريحات الإسرائيلية بخصوص التنسيق مع مصر حول معبر فيلادلفيا بالنفي.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" أن مسؤولاً مصرياً نفى ما تناولته وسائل إعلام عالمية، السبت، عن وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا".

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ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومتراً.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها، السبت، إن إسرائيل أبلغت مصر عن خطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا قريباً.



وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر أنها "تخطط لعملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر".







