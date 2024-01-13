تركيا.. ولايات تشهد مظاهرات منددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة

شهدت عدة ولايات تركية، اليوم، مظاهرات منددة بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وداعمة لسكانه الفلسطينيين.

وخرجت مظاهرات في ولايات عدة بينها أضنة وعثمانية وهطاي وديار بكر وسيرت وريزة وغوموش خانة وأوردو وطرابزون وطوقات.

وفي ولاية أضنة نظمت مجموعة من المحتجين مسيرة وسط المدينة رافعين بأيديهم العلمين التركي والفلسطيني.

وفي ولاية هطاي، حمل متظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، منددين بالإرهاب، ومترحمين على قتلى سكان غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وفي ولايتي ديار بكر وسيرت، نظم أطباء في كلتا الولايتين "مسيرة صامتة"، تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما شهدت ولايات ريزة وغوموش خانة وأوردو وطرابزون وطوقات مظاهرات مماثلة نددت بالإرهاب، وبالهجمات الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقف إطلاق نار فوري في القطاع الفلسطيني.

( الأناضول)