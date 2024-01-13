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تجدد الغارات الأميركية على اليمن.. استهداف موقع عسكري للحوثيين

Lebanon 24
13-01-2024 | 12:06
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تجددت الغارات الجوية الأميركية بعد ظهر السبت مستهدفةً موقعاً عسكرياً للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، رداً على صاروخ أطلقوه منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.
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وقال مصدر عسكري موال للحوثيين في الحديدة لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، "تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف "لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة".

وفي السياق أكد مصدر أمني في شرطة الحديدة بدون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.
وفجر السبت، نفّذت الولايات المتحدة ضربة جديدة ضد قوات الحوثي اليمنية بعد أن تهديدات إدارة الرئيس جو بايدن بالرد على الهجمات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حسبما أفادت "رويترز".

المصدر: الوكالة الفرنسية - العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
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