تجدد الغارات الأميركية على اليمن.. استهداف موقع عسكري للحوثيين

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تجددت الغارات الجوية الأميركية بعد ظهر السبت مستهدفةً موقعاً عسكرياً للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، رداً على صاروخ أطلقوه منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.وقال مصدر عسكري موال للحوثيين في الحديدة لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، "تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر".وأضاف "لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة".وفي السياق أكد مصدر أمني في شرطة الحديدة بدون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.