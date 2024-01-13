مزارعون رومانيون يغلقون الحدود المشتركة مع أوكرانيا

أغلق مزارعون رومانيون نقطة التفتيش والعبورعند الحدود المشتركة مع أوكرانيا.

وذكرت دائرة حدود الدولة الأوكرانية: أن حركة الشاحنات عبر نقطة التفتيش الرومانية "سيريت"، التي تقع مقابل "بوروبني" الأوكرانية، محظورة، وأن المزارعين الرومانيين يمنعون حركة الشاحنات عبر نقطة التفتيش.

وفي سياق متصل، أوقف المزارعون البولنديون الذين أغلقوا الحدود مع أوكرانيا عند نقطة تفتيش "ميديكا"، تحركاتهم الاحتجاجية.

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واحتج المزارعون في سلوفاكيا وبولندا ورومانيا على ما يعتبرونه سياسة غير حكيمة يتبعها الاتحاد الأوروبي الذي يسمح ببيع وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية الأقل سعرا، ما سبب خسائر للمزارعين في هذه الدول.