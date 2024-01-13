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عربي-دولي

فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب بكين للحفاظ على وحدة أراضيها

Lebanon 24
13-01-2024 | 13:00
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أكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن دولة فلسطين تثمن عاليا مواقف جمهورية الصين الداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ودعم حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

 
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وجددت الرئاسة الفلسطينية "التأكيد على التزام دولة فلسطين الكامل بسياسة الصين الواحدة التي تتبعها جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها بما في ذلك تايوان، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، مؤكدة ان وحدة الصين الصديقة وسياساتها الحكيمة على المستوى الدولي أسهمت في دعم واستقرار المنطقة والسلم والأمن العالميين".

 

وأكدت دعمها لحق الصين في دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم توحيد أراضي الصين الكاملة بما فيها تايوان، ودعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

( روسيا اليوم)

 

 

 

 

 

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