إسرائيل تعترف بمقتل جندي في غزة.. إليكم كم أصبحت حصيلة القتلى منذ بدء العملية

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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، إثر إصابته بصاروخ مضاد للدروع، أمس الجمعة.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الجندي يدعى "دان وجدنباوم"، يبلغ من العمر 24 عاماً، وهو رقيب في قوات الاحتياط، وينتمي إلى الكتيبة 5037.وبمقتل هذا الجندي، يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي خلال معارك غزة البرية داخل القطاع التي يقودها ضد حماس منذ أواخر أكتوبر، إلى 187 قتيلاً.المصدر: سكاي نيوز+ الجيش الإسرائيلي