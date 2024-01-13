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إسرائيل تضع شروط على عودة أهالي غزة إلى منازلهم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2024 | 13:39
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ذكر الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه سيدرس السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة "عندما يرى أنه لا يوجد خطر عليهم من القتال مع حركة حماس"، الذي وصفه بأنه مستمر.
وقال قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي للصحفيين رداً على سؤال عن مصير مئات الآلاف من النازحين من شمال غزة: "عندما نعلم أنه لا يوجد خطر على السكان، سنكون قادرين على النظر في إعادتهم".
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وزعم  أن الإسرائيليين يقاتلون في غزة "من أجل حقهم في العيش بأمان، ولن ينسوا أبدا هجوم حماس" يوم 7 تشرين الأول الماضي، الذي أشعل الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.

يأتي كلام هاليفي بعد استشهاد ما يقارب 23 ألف فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على غزة.


المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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