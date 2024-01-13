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عربي-دولي

عاصفة مطرية تُحلق ضرراً بخيمات النازحين شمال غرب سوريا

Lebanon 24
13-01-2024 | 14:30
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غمرت مياه الأمطار السبت، خيام مئات العائلات النازحة في ريفي محافظتي حلب وإدلب شمال غربي سوريا.

 

وأثرت الأمطار والسيول الناجمة عنها سلبا على العديد من المخيمات التي يقيم فيها النازحون من ديارهم جراء هجمات نظام بشار الأسد وداعميه.

 

وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في بيان: "استجابت فرقنا بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم السبت 13 كانون الثاني لأكثر من 15 مخيما في ريفي حلب وإدلب".

 

ولفت البيان إلى تضرر 429 خيمة بشكل جزئي، وسقوط خيمة بشكل كامل بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

 

كما أشار إلى أن فرق الخوذ البيضاء استجابت يوم أمس لـ 48 مخيما تضرر فيها أكثر من 1118 خيمة، ومنازل وكتلا سكنية ذات أسقف بلاستيكية.

( الأناضول)
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