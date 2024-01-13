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عربي-دولي

نتنياهو يعلّق على محور فيلادلفيا.. وهذا هدف إسرائيل منه

Lebanon 24
13-01-2024 | 14:33
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل.
وكتب نتنياهو في تغريدة على منصة "إكس": "سنستمر في الحرب لتحقيق أهدافنا، لا محكمة لاهاي ولا محور الشر سيوقفنا، محكمة لاهاي حضيض أخلاقي في تاريخ الأمم، يا للوقاحة يا للعار".
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وأضاف: "سمعت المحللين في الاستديوهات يقولون إن الانتصار غير ممكن، طبعا هو ممكن، معارك واسعة لا تزال شمالي القطاع ولن نعيد أهالي غزة حتى تنتهي الحرب".
وختم نتنياهو: "أوضحت لوزير الخارجية الأميركي أن هذه ليست حربنا فقط بل حربكم أيضا ضد محور الشر، لن ننهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل".
في المقابل، نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا الحدودي.


المصدر: وكالات
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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