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الأونروا: القصف الإسرائيلي على غزة أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948

Lebanon 24
13-01-2024 | 15:20
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قال المفوض العام لـ«وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»، فيليب لازاريني، اليوم، إن القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة تسبب حتى الآن في نزوح جماعي هو أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948.

 

وأضاف لازاريني في بيان إن القصف الإسرائيلي المتواصل أجبر الفلسطينيين على مغادرة أماكن إقامتهم، أكثر من مرة، للانتقال إلى أماكن غير آمنة بالقدر ذاته.

 

وتابع: "أثَّرت هذه الحرب على أكثر من مليوني شخص، أي جميع سكان غزة. وسيعاني كثير منهم مدى الحياة، جسدياً ونفسياً. وتعاني الغالبية العظمى، بما في ذلك الأطفال، من الصدمات الشديدة".

 

وقال المفوض الأممي إن الأطفال في غزة يواجهون أوضاعاً «مأساوية»>

 

وأشار إلى أن جيلاً كاملاً منهم سيحتاج لسنوات حتى يتعافى من آثار هذه الحرب.

 

وأضاف: "تعرض الآلاف للقتل، والتشويه واليتم. كما حرم مئات الآلاف من التعليم. وأصبح مستقبلهم في خطر، مع عواقب خطيرة وطويلة الأمد".

 

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