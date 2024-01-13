احتجاجا ضد الحكومة.. متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارعا في تل أبيب

أغلق متظاهرون إسرائيليون، السبت، شارعًا رئيسيًا في مدينة تل أبيب، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة إنّ "متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة أغلقوا شارع أيالون الجنوبي ضمن خطواتهم الاحتجاجية".

وأشارت القناة إلى أن "إغلاق الشارع الرئيسي خطوة غير اعتيادية".

وأضافت: "في أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 أشخاص بدعوى مشاركتهم في إغلاق الشارع".

كما "تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة حيفا (شمال) للمطالبة بالاستقالة الفورية لحكومة نتنياهو، واتهموها بالفشل بإدارة الحرب في قطاع غزة".

( الأناضول)