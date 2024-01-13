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هزّة أرضية تضرب الجزائر.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
13-01-2024 | 15:55
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم، ولاية غليزان غربي الجزائر دون تسجيل خسائر بشرية باستثناء حالات إغماء وهلع.

 

وأفاد بيان للمركز الحكومي للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، بأن "الهزة الأرضية سجلت على الساعة 18 و 28 دقيقة بالتوقيت المحلي (18:28 ت.غ).

 

وأوضح أن الهزة "بلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريختر، وحدد مركزها عل بعد 11 كيلومترا جنوب غرب واد الجمعة بولاية غليزان".

 

وذكرت إدارة الحماية المدنية بولاية غليزان أنها "استنفرت قواتها إثر الهزة ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية خسائر مادية أو بشرية فقط تم تسجيل 4 حالات إغماء جراء الصدمة وحالة هلع تم تسجيلها من خلال المكالمات العديدة التي تلقيناها".

( الأناضول)
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