استهداف قاعدة أميركية في سوريا برشقة صاروخية.. وهذه الفصائل تتبنى العملية

أعلنت "فصائل المقاومة في العراق" مساء يوم السبت استهداف قاعدة خراب الجير الأميركية شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية.

وفي بيان قالت فيه: " هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال في غزة".

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وأضافت: "المقاومة الإسلامية" في بيانها "استمرارها في دك معاقل العدو".

وكانت الفصائل العراقية في العراق" قد أعلنت قبل أيام استهدافها قاعدة أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطيران المسيّر، وقاعدة "هيمو" الأميركية بسوريا.



المصدر: روسيا اليوم