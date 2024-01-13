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ماكرون: لاستئناف المفاوضات للافراج عن الرهائن المحتجزين في غزة

Lebanon 24
13-01-2024 | 16:40
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إلى "استئناف" المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول.

 

وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو بثّت خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب: "الأمة الفرنسية مصمّمة على أن يتم الإفراج عن كل الرهائن الذين أخذوا في الهجمات الإرهابية للسابع من تشرين الأول".

 
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وأضاف: "فرنسا لا تتخلى عن أبنائها. لذلك يجب أن نستأنف مرارا وتكرارا المفاوضات من أجل الإفراج عنهم".

 

وتابع "لا تستسلموا، ولا تيأسوا أبدا لأننا لا نقبل ولن نقبل أي تضحية (بالرهائن). لذلك سنفعل كل شيء ويمكنكم الاعتماد علي لإعادتهم جميعا إلى منازلهم بيننا".

( روسيا اليوم)

 

 

 

 

 

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