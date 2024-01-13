غالات: "توقف عن مقاطعة عملي".. توتر وانتقاص بين نتنياهو ووزير الدفاع

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم السبت أن التوتر في الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وغادر وزير الدفاع يوآف غالانت جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

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وقالت: " إن "غالانت تخلى عن مناقشة مجلس الوزراء الحربي مساء السبت، بعد منع رئيس أركانه من مرافقته".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أصر المكتب في بداية الجلسة على أن تعقد الجلسة دون حضور مساعدين وعندما لم يسمح لغالانت بإحضار مدير مكتبه، بينما رأى أن آخرين قد أحضروا مساعديهم، قرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الجلسة.

في المقابل ذكرت قناة روسيا اليوم أنه "وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر غالانت التخلي عن المناقشة".

وقبل مغادرته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "توقف عن مقاطعة عملي".



المصدر: روسيا اليوم