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عربي-دولي

القصف الإسرائيلي مستمر على غزة.. وعمليات اقتحام الضفة الغربية تتوسع

Lebanon 24
13-01-2024 | 23:04
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لا تزال العمليات الإسرائيلية العسكرية مستمرة على قطاع غزة، إذ استهدفت طائرات ومدفعية جيش العدو، دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.
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كما قامت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقصف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأصيب شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، خلال اقتحامها بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، حيث إن آليات عسكرية إسرائيلية جابت شوارع وأحياء البلدة، وأجرت عملية تمشيط فيها، وسط إطلاق القنابل الضوئية في سماء البلدة.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، وتم نقله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وفي قرية كفر قود جنوب غرب جنين، أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، خلال اقتحام قواته للقرية.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، مساء السبت، بلدة سلواد شرق رام الله.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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