60 موقعًا تعرّض للقصف.. هل تأثرت قدرات الحوثيين بالعملية العسكرية الأميركية - البريطانية؟

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فقد طالت الضربات 6 محافظات أبرزها العاصمة صنعاء بالإضافة إلى الحديدة وتعز شمال غربي البلاد، فضلا عن صعدة وذمار شمالاً. تنفيذًا لاتفاقهم بضرب المواقع الحوثية، قامت كلّ من أميركا وبريطانيا خلال اليومين المنصرمين بشنّ أكثر من 60 ضربة دقيقة عبر الجو والبحر، طالت عشرات المواقع التابعة للحوثيين بهدف شل قدراتهم العسكرية التي هددت خلال الأشهر المنصرمة سلامة الملاحة في البحر الأحمر.فقد طالت الضربات 6 محافظات أبرزها العاصمة صنعاء بالإضافة إلى الحديدة وتعز شمال غربي البلاد، فضلا عن صعدة وذمار شمالاً.

في السياق، قال ماجد المذحجي الشريك المؤسس لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لوكالة فرانس برس، إن "الحوثيين يعرفون كيفية إخفاء ترسانتهم من خلال الاستفادة من الجغرافيا الصعبة للمنطقة". واعتبر أن الضربات الغربية ربما دمرت جزءاً من قدراتهم العسكرية، لكنها لم تقض عليها، كما رجح أن يظل "التهديد مرتفعاً" في البحر الأحمر.

بالتوازي، فقد كشف مسؤولان أميركيان أنه حتى بعد ضرب أكثر من 60 هدفًا بأكثر من 150 ذخيرة موجهة بدقة، فإن تلك الضربات دمرت حوالي 20 إلى 30 بالمائة فقط من القدرات الهجومية للحوثيين، ومعظمها يتم تركيبه على منصات متنقلة ويمكن نقله أو إخفاؤه بسهولة.



وقال المسؤولان إن وكالات المخابرات الأميريكية والغربية الأخرى لم تنفق وقتًا أو موارد كبيرة خلال السنوات الأخيرة لجمع بيانات حول مواقع الدفاعات الجوية للحوثيين ومراكز القيادة ومستودعات الذخيرة ومرافق التخزين والإنتاج للطائرات بدون طيار والصواريخ، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".(العربية)