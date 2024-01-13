إقتحام وعملية أمنية.. إسرائيل تعتقل شقيقتي صالح العاروري!

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شقيقتي الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية المحتلة.

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دلال وفاطمة العاروري شقيقتي القيادي بحمـــ اس الشهــ يد صالح العاروري، حيث تم اعتقالهما قبل قليل بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله .. pic.twitter.com/kAGgZefrFF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 14, 2024 Advertisement

وكانت قوات الإحتلال اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين، كما نفذت اقتحامات متزامنة في نابلس ورام الله والخليل.

وبدأ اقتحام جنين ليلا ولا يزال مستمرا حتى صباح اليوم وشاركت فيه عشرات الآليات العسكرية والإسرائيلية.



كذلك، حاصرت قوات الإحتلال المدخل الرئيسي لمخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة وسط المدينة بين مقاومين فلسطينيين والقوات المتوغلة. (الجزيرة نت)