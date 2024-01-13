بالطائرات المسيّرة.. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم المواقع الأميركية بالعمق السوري

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" -فجر اليوم الأحد- ببيان صادر عنها، أنها هاجمت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأميركية في كل من حقل العمر النفطي والقرية الخضراء بالعمق السوري.



وأوضح البيان أن هذه الهجمات تأتي في إطار "مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة".(الجزيرة نت)

Advertisement