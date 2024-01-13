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بين السبت وفجر الأحد.. خسائر الإحتلال البشرية ترتفع!

Lebanon 24
13-01-2024 | 23:39
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أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد بمقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك في المقاومة في جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الإحتلال يوم أمس السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.
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وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.(الجزيرة نت)
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