بين السبت وفجر الأحد.. خسائر الإحتلال البشرية ترتفع!

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أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد بمقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك في المقاومة في جنوب قطاع غزة.يأتي ذلك بعد أن أعلن الإحتلال يوم أمس السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.(الجزيرة نت)