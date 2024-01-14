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عربي-دولي

كارثة تضرب "النحل" في ولاية أميركية.. والسبب "خبيث"!

Lebanon 24
14-01-2024 | 00:03
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شهدت محمية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، مؤخراً، نفوق نحو 3 ملايين نحلة بين عشية وضحاها، في وقتٍ كشف فيه الخبراء عن سبب غامض وراء تلك الحادثة.
 
وأصيب مربي نحل في موقع شمال سان دييغو بالصدمة لرؤية أكوام من نحل العسل الميت متناثرة في المحمية وآخرون يدورون في ما وصفه بـ "دوامات الموت".

وأدى هذا إلى إجراء تحقيق أجراه خبراء في وزارة الزراعة الأميركية، والذي توصل إلى أن المستعمرة تعرضت لجرعة "مميتة مزدوجة" من السم المستخدم كمبيد للنمل الأبيض المحظور استخدامه في الهواء الطلق.

ومن غير المعروف كيف ابتلع النحل المادة الكيميائية السامة، لكن الموظفين في الملجأ اشتبهوا في وجود "خبث" بسبب عدم وجود مزارع وبساتين في المنطقة تستخدم السم.

وأصدرت وزارة الزراعة الأميركية نتائجها هذا الشهر، وكشفت أن مبيد "فيبرونيل" هو سبب الوفيات.

والفيبرونيل هو مبيد حشري يعطل الجهاز العصبي المركزي للحشرة، ومحظور استخدامه في الزراعة والمناظر الطبيعية.

والمبيد سام أيضاً للإنسان، ويسبب التعرق والغثيان والقيء والصداع وآلام البطن والدوخة. (سكاي نيوز عربية)
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