لا يزال في المستشفى.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية عن حالة أوستن

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، إن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مضيفة أن موعد خروجه لم يحدد بعد.وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال بات رايدر في بيان أن أوستن"هو على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم".وفي حديث للصحفيين خلال زيارة إلى آلنتاون في ولاية بنسيلفانيا، الجمعة، أقرّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى، لكنّه أكّد أنه سيبقى في منصبه.(العربية)