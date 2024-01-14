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عربي-دولي

في اسكتلندا.. سبعينية تجتاح بسيارتها مُظاهرة مؤيّدة لفلسطين

Lebanon 24
14-01-2024 | 00:57
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ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، السبت، بعد أن صدمت عددا من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين خلال تجمع المئات في شارع "ذا ماوند" و"نورث بانك" في العاصمة أدنبره، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل السير نحو بوت هاوس.
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واشار الديلي تلغراف إلى أن السيدة حاولت شق طريقها بسيارتها أثناء التظاهرة، لتصطدم بعدد منهم، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا أنّه "في حوالي الساعة 2.30 ظهرا يوم السبت 13 كانون الثاني 2024، علمنا بحادث سير وقع بين سيارة وعدد صغير من المشاة في ماونت بليس إدنبرة".

وأضاف: "تلقى الضباط تقارير عن إصابات طفيفة لدى المارة، لكن لم تكن هناك حاجة إلى رعاية طبية"، موضحا أنّ÷ "تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاما ووجهت لها تهم تتعلق بجريمة قيادة سيارة. سيتم إرسال تقرير إلى النيابة".

يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في لندن وواشنطن ومدن أخرى، السبت، في إطار ما أطلق عليه "يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضا للدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل.(الحرة)
المصدر: الحرة

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