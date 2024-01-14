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عمرو موسى يشيد بموقف جنوب أفريقيا: شجاعة هزّت الساحة الدولية

Lebanon 24
14-01-2024 | 02:11
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أشاد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بموقف جنوب أفريقيا، بعدما رفعت قضية ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، على خلفية جرائمه في قطاع غزة.
وقال موسى في منشور عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "أحيي دولة جنوب أفريقيا التي أتت بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إياها، عن حق، بارتكاب جريمة إبادة البشر ضمن جرائم أخري جماعها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، حسب قوله.
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وأضاف: "هذا موقف سياسي محترم، يستند إلى موقف قانوني قوي، وشجاعة لا تقارن بها شجاعة هزت الساحة الدولية".
 
وأوضح، في منشور ثان: "أدت جنوب أفريقيا خدمة كبري للقضية الفلسطينية في ساحة دولية مليئة بالمؤامرات والتهديدات والمخاوف، ولم تأبه، بل عارضت مواقف دول عظمى ساندت ومكنت إسرائيل من الإمعان في ظلم الفلسطينيين، وفي تجاهل حقوقهم، والاستيلاء على أرضهم، وتشتيت شعبهم".(عربي21)
المصدر: عربي21
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