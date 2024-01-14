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عربي-دولي

في زيارة غير رسمية... وفد أميركي يصل إلى تايوان

Lebanon 24
14-01-2024 | 03:36
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يصل وفد أميركي إلى تايوان اليوم الأحد في زيارة غير رسمية غداة انتخابات مهمة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، على ما أعلن مكتب التمثيل الأميركي في تايبيه.
وقال المعهد الأميركي في تايبيه في بيان له إن الوفد المكلف من إدارة جو بايدن، سيجري محادثات مع "عدد من الشخصيات البارزة" الاثنين.
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وكانت مسؤولة أميركية كبيرة أعلنت الأربعاء الماضي عزم بلادها على إرسال "وفد غير رسمي" إلى تايوان بعد انتخابات الرئاسة في الجزيرة يوم السبت، محذرة بكين من أي عمل "استفزازي" في أعقاب هذا الاستحقاق الحاسم.
وقبيل انطلاق الانتخابات في تايوان، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقاء مع مسؤول صيني رفيع المستوى، على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".


ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. لكن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.
وبعد انتهاء الانتخابات في تايوان بفوز لاي تشينغ تي الذي وصفته بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن ثقتها في أن المجتمع الدولي "سيدعم معارضة الصين للنزعة الانفصالية" في الجزيرة. (RT)
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