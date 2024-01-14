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عربي-دولي

بعد ضربات جوية مشتركة... "رسالة تحذير" إيرانية لأميركا وبريطانيا

Lebanon 24
14-01-2024 | 04:54
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اتهم السفير أمير سعيد إرافاني، الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإعلان الحرب على الشعب اليمني بعد ليلتين من الضربات الجوية المشتركة على البلاد.
 
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وفي تصريح حصري لمجلة "نيوزويك"، قال إيرافاني إن "أي دولة تشارك في هذا العدوان العسكري أو الأعمال العدائية اللاحقة قد تعرض نفسها لخطر محتمل".
وفي وقت سابق، هددت جماعة الحوثي بـ"رد قوي وفعال"، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن خلال ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.


وزادت الضربات من المخاوف بشأن تصاعد الصراع الذي ينتشر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، مع دخول حلفاء لإيران من لبنان وسوريا والعراق واليمن على الخط.
وجاءت أحدث ضربة، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من عشرات الضربات الأميركية والبريطانية على منشآت للحوثيين في اليمن.
والجمعة قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الضربات الأمريكية البريطانية كان لها "تأثيرات جيدة". (سكاي نيوز)
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