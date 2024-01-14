أبرزها "ماكدونالدز".. ما السبب الذي دفع 150 شركة للإضراب في إسرائيل؟

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بدأت أكثر من 150 شركة إسرائيلية إضرابا مدته 100 دقيقة، تضامنا مع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة بعد 100 يوم من الحرب.وتشمل الشركات المشاركة في الإضراب سلسلة الوجبات السريعة المعروفة "ماكدونالدز"، وشركة "ميتا إسرائيل"، و"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، وغيرها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما شمل الإضراب القصير أكثر من 100 سلسلة ملابس وسلع منزلية، مثل "فوكس هوم" و"بيلابونغ" و"غولف كو".كما شاركت الجامعات والمدارس في أنحاء إسرائيل في الإضراب، بإيقاف مؤقت للدراسة. (سكاي نيوز عربية)