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عربي-دولي

فضيحة نائبة تتفاعل... وإجراء عاجل بحقّها (صورة)

Lebanon 24
14-01-2024 | 06:30
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لا تزال حادثة ضبط النائبة المصرية نشوى رائف متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات في كلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي جنوب البلاد، تتفاعل، فقد أعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها في ما نسب إليها من وقائع غش في الامتحانات.
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وأوضح جبايل أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، في واقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب. (العربية)
 

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