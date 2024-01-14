غارة إسرائيلية تقتل 3 من أقارب عضو في الكنيست (صور)

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قتل 3 من أقارب أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الجبهة العربية للتغيير"، خلال الحرب المستمرة في غزة.والأقارب الثلاثة هم الأستاذة الجامعية سحر الطيبي، وفيصل الطيبي الذي يدرس علوم الكمبيوتر، والطفل أحمد الطيبي البالغ من العمر 10 سنوات، حسب "القناة 12" الإسرائيلية.وقتل الثلاثة في غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تكثف إسرائيل ضرباتها مؤخرا. (سكاي نيوز)