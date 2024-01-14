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"سيسلم المفاتيح".. متى سيستقيل رئيس "الشاباك"؟

Lebanon 24
14-01-2024 | 07:35
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كشف الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، أن رئيس الجهاز الحالي رونين بار سيستقيل من منصبه بعد نهاية الحرب على غزة.

وذكر رئيس الشاباك السابق ياكوف بيري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن بار سيقدم استقالته "بسبب الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى هجوم حماس المفاجئ في 7 تشرين الأول".
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وأضاف بيري: "تحدثت معه مباشرة حول ما هو متوقع، وليس لدي أدنى شك في أنه سيكون من أوائل الذين سيسلمون المفاتيح"، أي سيستقيل.

وأشار المسؤول السابق إلى أن "نية بار هي ترك المنصب".
 
ويوم 15 تشلاين الأول، اعترف بار بمسؤوليته الشخصية عن عدم وجود إنذار مبكر للهجوم غير المسبوق، الذي طال جنوب إسرائيل.

وذكر حينها: "رغم سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، لسوء الحظ، في 7 تشرين الأول، لم نتمكن من إصدار تحذير كاف يسمح بإحباط الهجوم".

وتابع: "باعتباري الشخص الذي يرأس هذا الجهاز، فإن المسؤولية تقع على عاتقي. سيكون هناك وقت للتحقيقات. والآن نحن نقاتل". (سكاي نيوز عربية) 
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