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عربي-دولي

فضيحة مدويّة داخل مدرسة... أستاذ يتحرش بالتلميذات وهذا ما شاهدته معلمة

Lebanon 24
14-01-2024 | 07:30
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قررت السلطات المصرية إبعاد معلم ومنعه من التدريس مجدداً، وإحالته للمحاكمة بعد ثبوت تورطه في التحرش الجنسي بعدد كبير من الفتيات الصغيرات فى إحدى المدارس.

وعُلم أنّ التلميذات بلغ عددهن 10 في الصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية، وتتراوح أعمارهن بين 9 و11 عامًا.
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واستمعت النيابة لإفادة التلميذات العشر، فأكدت أقوالهن جميعًا أن المدرس المعلم المتهم وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.
 
وسألت النيابة إحدى المدرسات، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت الاستراحة، وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء، وأنه كان يقدم لها المساعدة.

وقررت النيابة الإدارية إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وإبعاده عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى. (العربية)
 
 
 

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