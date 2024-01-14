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عربي-دولي

ممثلة إسرائيليّة عن الرهائن في غزة: سنبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى الوطن

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:15
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أرسلت الممثلة الإسرائيلية المعروفة غال غادوت، رسالة فيديو من منزلها في لوس أنجلوس، إلى عائلات الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة.

وقالت غادوت، التي سبق لها أن خدمت في الجيش الإسرائيلي: "100 يوم من دونهم. من المستحيل أن نتخيل، أنتم أبطال وسنبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى الوطن. ليس هناك خيار آخر".
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وأضافت الممثلة التي اشتهرت بدور "المرأة الخارقة": "هناك معنى لكل ما تفعله. لكل تجمع. مقطع فيديو. مقال. مسيرة. إن العالم كله يراك ويسمعك"، في إشارة على ما يبدو إلى الحراك الذي تشهده إسرائيل للضغط على الحكومة من أجل إعادة الرهائن.

وتابعت: "قضية الرهائن موجودة في كل بيت وفي بيتي أيضا. علينا أن نواصل العمل ولن نتوقف حتى يعودوا إلى منازلهم. أنا أحتضن كل واحد منكم". (سكاي نيوز)
 
 
 

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