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عربي-دولي

لم يتحدثا منذ فترة طويلة.. مسؤول يُفجّر مفاجأة كبيرة: علاقة نتنياهو ببايدن متوتّرة جدّاً

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:42
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كشف مسؤول أميركي أن صبر الرئيس الأميركي جو بايدن على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ ينفد، مضيفاً أن الرجلين لم يتحدثا منذ أكثر من 20 يوما. 
وفي حديث لموقع "أكسيوس"، قال المسؤول: "نتنياهو رفض معظم طلبات بايدن الأخيرة بشأن الحرب في غزة، والأخير غضب بسبب رفض نتنياهو الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية". 
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وتابع المسؤول قائلاً: "بايدن يعتقد أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لإدخال المساعدات إلى غزة"، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي "محبط بسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة وضع غزة بعد الحرب بجدية".
وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو أن خطة إسرائيل لغزة بعد الحرب يستحيل تنفيذها.  
 
 
 
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