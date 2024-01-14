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صحة

تُوفي أشخاص أُصيبوا به... تفشّي وباء "مميت" في هذا البلد

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:56
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تُوفى مئات المواطنين وأصيب آلاف آخرون بعد تفشي وباء الكوليرا في زامبيا الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.

وتجمع أقرباء المواطنين الذين يعالجون من المرض خارج ملعب في العاصمة لوكاسا، في انتظار أي معلومات حول ما إذا كان أفراد عائلاتهم على قيد الحياة أم لا.
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وقال نابل نيرونغا، لشبكة "سكاي" البريطانية، متحدثا عن جدته، "بالنسبة لنا، كنا ننتظر فقط خروجها من المستشفى. لكن للأسف، قيل لنا أنها توفت".

وزارت وزيرة الصحة في البلاد، سيلفيا ماسيبو، المركز وعبرت عن تعاطفها مع المتضررين ونصحت بعدم حضور الأقرباء جنازات المتوفين بسبب المرض. (روسيا اليوم)

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