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عربي-دولي

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو التحريضية

Lebanon 24
14-01-2024 | 10:26
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أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد بيانا دانت من خلاله بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت في البيان إن نتنياهو "تعهد في تصريحاته بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحد صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية، والتي كررها مسؤولون إسرائيليون آخرون بمن فيهم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان الذي دعا بدوره إلى محاكمة الأمم المتحدة في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية".
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وأكدت الوزارة "أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي أيضا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى مسؤوليها".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ترفض هذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد والتي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء الى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادئ والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة. (روسيا اليوم) 
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