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إستشهاد صحافي جديد في غزة

Lebanon 24
14-01-2024 | 10:38
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أفادت "الجزيرة"، عن استشهاد الصحافي يزن زويدي، في قصف إسرائيليّ شمالي قطاع غزة.
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