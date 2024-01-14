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عربي-دولي

آخر تصريح لنتنياهو عن حرب غزة.. هذا ما أعلنه عن إستمرار المعارك

Lebanon 24
14-01-2024 | 10:54
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة "ستستغرق عدة أشهر أخرى".

وكان نتنياهو يتحدث، الأحد، قبل تصويت مجلس الوزراء على تعديل ميزانية عام 2024 لتتواءم مع متطلبات الحرب.
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وأشار نتنياهو إلى أنه مع مرور 100 يوم على هجوم 7 تشرين الأول "تمت إعادة نصف الرهائن"، وأضاف: "نحن لا نتخلى عن أحد. نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع إلى منازلهم من دون استثناء".

وأضاف نتنياهو أنه "من الواضح أننا يجب أن ندير هذه الحرب. سوف يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى، لذلك فإننا نحضر ميزانية الحرب اليوم".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحرب "تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما خططنا له"، في ميزانية 2024 الأصلية التي أقرت العام الماضي.

ووعد نتنياهو بأن يتضمن تعديل الميزانية أيضا منحا خاصة لجنود الاحتياط وأسرهم، وأيضا للمقاتلين المتطوعين.

وختم بالقول إنه "على استعداد للجلوس هنا (لتعديل الميزانية) طالما استغرق الأمر، وإذا كان ذلك ممكنا الليلة فسننهي هذا الأمر. سنقدم ميزانية حرب لدولة إسرائيل. ميزانية تعدنا بالأمن والمستقبل". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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