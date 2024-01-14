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ضربة جديدة على موقع للحوثيين قرب الحديدة

Lebanon 24
14-01-2024 | 12:03
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كشفت مصادر يمنية أن قصفا استهدف موقعا للحوثيين، الأحد، في مديرية اللحية شمالي الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين "يتهمون القوات الأميركية والبريطانية بقصف موقع جبل جدع في مديرية اللحية".
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