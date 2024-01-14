Advertisement

عربي-دولي

ناقلات نفط تحترق في نيوهامبشر الأميركية.. وفيديو يرصد المشهد المرعب!

Lebanon 24
14-01-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1152550-638408624210956168.png
Doc-P-1152550-638408624210956168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق هائل في عدد من ناقلات النفط في نيوهامبشر شمال شرقي الولايات المتحدة الأميركية أمس السبت، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية اليوم الأحد.

وقالت إدارة الإطفاء في منطقة إكستر في نيوهامبشر السبت، إن "رجال الإطفاء يكافحون حريقا هائلا بعدما اشتعلت النيران في عدة ناقلات نفط".
Advertisement

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن "3 ناقلات نفط ومقطوروة في شركة "نورث أتلانتيك فيولز" في منطقة إيبينج "Epping" اشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، من دون الإفادة حتى الآن عن وقوع أي إصابات".  (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2024-01-14
16:20 | 2024-01-14
16:00 | 2024-01-14
15:59 | 2024-01-14
15:42 | 2024-01-14
15:12 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24