ناقلات نفط تحترق في نيوهامبشر الأميركية.. وفيديو يرصد المشهد المرعب!

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اندلع حريق هائل في عدد من ناقلات النفط في نيوهامبشر شمال شرقي الولايات المتحدة الأميركية أمس السبت، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية اليوم الأحد.وقالت إدارة الإطفاء في منطقة إكستر في نيوهامبشر السبت، إن "رجال الإطفاء يكافحون حريقا هائلا بعدما اشتعلت النيران في عدة ناقلات نفط".ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن "3 ناقلات نفط ومقطوروة في شركة "نورث أتلانتيك فيولز" في منطقة إيبينج "Epping" اشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، من دون الإفادة حتى الآن عن وقوع أي إصابات". (روسيا اليوم)