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عربي-دولي

اجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب بشأن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

Lebanon 24
14-01-2024 | 13:56
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
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يأتي الاجتماع الوزاري بناء على طلب الصومال وتأييد من 12 دولة عربية، بعد محاولات لعقد الاجتماع في الفترة الماضية، وتعذر عقده بسبب تداخل مواعيد الوزراء.
 
ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إذا كان موجودًا خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة المقررة خلال الفترة القادمة.
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