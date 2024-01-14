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حماس: مصير العديد من الرهائن الإسرائيليين بات مجهولا

Lebanon 24
14-01-2024 | 14:20
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اعتبرت حركة حماس، الأحد، أن مصير العديد من الرهائن الإسرائيليين في غزة بات مجهولا.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة أبو عبيدة، إن العديد من الرهائن "ربما قتلوا"، ملقيا بالمسؤولية في ذلك على إسرائيل.
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وأضاف في أول ظهور له بمقطع مصور منذ أسابيع: "أي حديث قبل وقف العدوان الإسرائيلي ليست له قيمة".
كما قال أبو عبيدة إن "أطرافا عدة بمحور المقامة أبلغت حماس بأنها ستوسع ضرباتها على إسرائيل في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى أذرع إيران في المنطقة.

واعتبر أنه "بعد 100 يوم من المعركة والمواجهة والتصدي للعدوان، هذه هي قيادة العدو تتجرع الألم وتخوض في وحل الفشل والإخفاق"، حسب تعبيره.
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