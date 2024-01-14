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عربي-دولي

بدت كالأميرات.. رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تدخل القفص الذهبي (صور)

Lebanon 24
14-01-2024 | 14:35
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احتفلت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن بزفافها على شريكها كلارك غيفورد في حفل خاص أُقيم في مزرعة فاخرة في منطقة خليج هوكس وذلك بعد قرابة الخمس سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة كوفيد-19.
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وجرى دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط، بالإضافة إلى بعض زملاء أرديرن في البرلمان، للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة.
 

من هي جاسيندا أرديرن؟

هي سياسية نيوزلندية، ولدت في 26 تموز 1980، فضلا عن كونها رئيسة وزراء نيوزلندا الأربعين.

تولت جاسيندا زعامة حزب العمال النيوزيلندي اليساري المعتدل منذ 1 آب 2017، وكانت عضوًا في البرلمان إذ انتخبت لعضويته للمرة الأولى في الانتخابات العامة لعام 2008. أرديرن هي أصغر رئيسة حكومة في العالم بعد أن تولت منصبها كرئيسة وزراء لنيوزلندا في سن السابعة والثلاثين.

وبدأت حياتها المهنية بعد تخرجها من جامعة وايكاتو في عام 2001 بالعمل كباحثة في مكتب رئيسة الوزراء هيلين كلارك، وعملت لاحقاً في المملكة المتحدة كمستشارة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير.

تم انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي في عام 2008، وشغلت المنصب لما يقارب العشر سنوات. (فوشيا)
 

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