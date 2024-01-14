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عربي-دولي

جريمة مروّعة تهزّ هذه الدولة.. خدّرت زوجها وقطعت جثته 40 جزءاً ورمتها حتى تأكلها الكلاب!

Lebanon 24
14-01-2024 | 14:55
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تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع ربة منزل وعشيقها، لاتهامها بقتل زوجها وتقطيع جثته ووضعها في أكياس وإلقائها بصندوق القمامة بمدينة بدر.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من حل لغز غياب عامل في مدينة بدر، بعد بلاغ من زوجته إلى قسم الشرطة، ادعت فيه تغيب زوجها عن المنزل دون علمها بمكانه، زاعمة أنه مريض نفسي. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة التي توصلت إلى عدم صحة البلاغ. وبإعادة مناقشة الزوجة اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين ابن عم زوجها، حيث تعددت بينهما المقابلات بمسكن الزوجية أثناء نوم زوجها وعند خروجه للعمل.
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كما كشفت تحريات النيابة أن الزوجة قررت التخلص من الزوج، واتفقت مع عشيقها على قتله، ثم أعطت زوجها عدداً من الأقراص المخدرة، واتصلت بعشيقها ليحضر إلى المنزل، وضربا المجني عليه على رأسه بعصا خشبية أثناء نومه، ما أدى إلى مصرعه فوراً.

بعدها سحبا المجني عليه إلى حمام المنزل، وقاما بتقطيعه إلى 40 جزءاً مقسمين بـ10 أكياس وتوزيعها على صناديق قمامة متفرقة مجاورة للمنزل بمدينة بدر، حتى تأكلها الكلاب، وتختفي الجثة، ولا يتوصل رجال المباحث إلى الجريمة. (العربية)

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