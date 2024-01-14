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عربي-دولي

لماذا يريد الحوثيون مواجهة الولايات المتحدة؟ تقرير يسلط الضوء

Lebanon 24
14-01-2024 | 15:59
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سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على مدى القوة التي تتمتع به جماعة الحوثي في اليمن، مع دخولها مواجهة عسكرية مع الجيش الأميركي في أعقاب الغارات الأميركية والبريطانية الأخيرة.

وتشير الصحيفة إلى أن "الضربات الأميركية تمنح الحوثيين في اليمن العدو الذي طالما سعوا إليه" بينما باتت الجماعة الآن "أقوى من أي وقت مضى".
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وتحاول جماعة الحوثي "إكمال التحول الذي دام عقدين من التمرد القبلي المتشرذم إلى الحكام الشرعيين لبلادهم"، وذلك "من خلال تعطيل الشحن الدولي وإثارة الضربات العسكرية الأميركية".

وأدت عشرات الهجمات على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر "والرد الجريء على الغارات الجوية الأميركية والبريطانية" إلى تمكين الحوثيين من إظهار تضامنهم مع الفلسطينيين، وتقديم أنفسهم لاعبا دوليا"، وفقا لتقرير الصحيفة. 

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس والجمعة، عشرات الضربات على أهداف لجماعة الحوثي في مناطق خاضعة لسيطرتها في اليمن.

وأظهرت صور أقمار صناعية آثار الدمار الذي خلفته الضربات التي شملت منشآت ومواقع عسكرية من ضمنها مطارات صنعاء والحديدة وتعز، وكذلك منشأتين صغيرتين تقعان على طول الساحل جنوب الحديدة في اليمن، وفقا لشركة "ماكسار تكنولوجيز".

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، إن القوات الأميركية شنت "غارة جوية على موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن". وأعلنت أن الضربة نفذتها سفينة "يو أس أس كارني" باستخدام صواريخ "توما هوك"، مشيرة إلى أن هذه الضربة متابعة "لهدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها الجمعة".

وذكرت "سنتكوم" أن هذه الضربات تهدف لـ"إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بما في ذلك السفن التجارية".

في المقابل، كشف متحدث عسكري باسم الحوثيين أن "73 ضربة أدت إلى مقتل خمسة من عناصر الحركة وإصابة ستة"، مضيفا أن تلك الهجمات لن تمر "دون رد ودون عقاب" وأن الحركة ستواصل استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل. 
وتعد الضربات الغربية "أحدث علامة على أن الصراع الناجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة يتسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث بات البحر الأحمر نقطة اشتعال جديدة بين واشنطن ومختلف الجماعات المدعومة من إيران"، وفقا لوول ستريت جورنال.

وخرج الحوثيون "أكثر جرأة"، وفقا للصحيفة، من الصراع مع السعودية ودول عربية أخرى، الذين تدخلوا في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015، بعد أن استولى المتمردون على العاصمة صنعاء.
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